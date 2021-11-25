Смагин сравнил стили игры шахматистов Непомнящего и Карякина

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Претендент на мировую шахматную корону россиянин Ян Непомнящий и его соотечественник Сергей Карякин играют в абсолютно противоположных стилях. Такое мнение ТАСС высказал гроссмейстер, вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин.

Матч за мировую шахматную корону между Непомнящим и действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном состоится с 26 ноября по 15 декабря в Дубае во время всемирной выставки "Экспо". Карякин в 2016 году уступил Карлсену в матче за шахматную корону на тай-брейке.

"Непомнящий и Карякин - это две абсолютные противоположности по игровому стилю. Пожалуй, стиль Яна можно сравнить со стилем Михаиля Таля, тут желание играть инициативно преобладает над соображениями безопасности и позиционной игрой, атака и инициатива - основная сильная сторона Яна, которую он в последние годы очень хорошо развил. Сергей Карякин всегда придерживается своего стиля, как у Анатолия Карпова, тут все по позиции, все по полочкам. И это хорошо, потому что в шахматах огромное количество разноплановых шахматистов, но стили Непомнящего и Карякина абсолютно разные", - сказал Смагин.