{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Барышева: российские конькобежцы отправятся на этап Кубка мира в Калгари 6 декабря

Соревнования в Канаде пройдут с 10 по 12 декабря

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Сборная России по конькобежному спорту отправится на четвертый этап Кубка мира, который пройдет в канадском Калгари, 6 декабря. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

На эту тему
Кравцов: российские конькобежцы с вероятностью 99% не выступят на этапе Кубка мира в США
Кравцов: российские конькобежцы с вероятностью 99% не выступят на этапе Кубка мира в США

Этап Кубка мира в Калгари состоится 10-12 декабря.

"6 декабря - дата въезда в Калгари, - сказала Барышева. - На данный момент проблем с въездом в Канаду нет. Оргкомитет находится на постоянной связи с правительством, все даты въезда согласованы".

Также Барышева добавила, что окончательного решения по поводу участия российских конькобежцев в этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) пока нет. "Новой информации пока нет, равно как и решения по поводу разрешения на въезд в США. Сейчас команда тренируется в Коломне", - отметила она.

Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити пройдет с 3 по 5 декабря. Российские конькобежцы пока не могут вылететь в США из-за проблем с въездом.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Футбол в Италии
СМИ: футболист "Аталанты" Алексей Миранчук имеет предложение о переходе в "Зенит"
Также в переходе россиянина заинтересованы итальянские "Торино" и "Дженоа"
СМИ: футболист "Аталанты" Алексей Миранчук имеет предложение о переходе в "Зенит"
Читать полностью