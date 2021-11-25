Барышева: российские конькобежцы отправятся на этап Кубка мира в Калгари 6 декабря

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Сборная России по конькобежному спорту отправится на четвертый этап Кубка мира, который пройдет в канадском Калгари, 6 декабря. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Кравцов: российские конькобежцы с вероятностью 99% не выступят на этапе Кубка мира в США

Этап Кубка мира в Калгари состоится 10-12 декабря.

"6 декабря - дата въезда в Калгари, - сказала Барышева. - На данный момент проблем с въездом в Канаду нет. Оргкомитет находится на постоянной связи с правительством, все даты въезда согласованы".

Также Барышева добавила, что окончательного решения по поводу участия российских конькобежцев в этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) пока нет. "Новой информации пока нет, равно как и решения по поводу разрешения на въезд в США. Сейчас команда тренируется в Коломне", - отметила она.

Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити пройдет с 3 по 5 декабря. Российские конькобежцы пока не могут вылететь в США из-за проблем с въездом.