Российская биатлонистка Шевченко стала четвертой в спринте на Кубке IBU

ТАСС, 25 ноября. Российская биатлонистка Анастасия Шевченко заняла четвертое место на первом этапе Кубка IBU в шведском Идре.

Победительницей гонки стала представительница Германии Марион Визензартер, на дистанции 7,5 км она показала результат 21 минута 2,3 секунды, допустив на двух огневых рубежах один промах. Второе место заняла француженка Каролин Коломбо (отставание 0,5 секунды; 2 промаха), тройку лидеров замкнула украинка Дарья Блашко (+3,1; 1). Шевченко с одним промахом проиграла победительнице 3,7 секунды. Россиянка Евгения Буртасова заняла девятое место (+18,3; 1), Тамара Дербушева - 18-е (+50,1; 1), Анастасия Гореева - 34-е (+ 1.21,4; 4), Екатерина Носкова - 47-е (+ 1.45,7; 4), Наталья Гербулова - 68-е (+2.26; 5).

Шевченко 22 года, она является бронзовым призером чемпионата Европы.

Позднее в четверг пройдет мужской спринт. Этап завершится 28 ноября.