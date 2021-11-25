Судья ошибочно назначил пенальти в ворота "Краснодара" в матче РПЛ со "Спартаком"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала неверным решение арбитра Алексея Сухого назначить пенальти в ворота "Краснодара" в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Матч "Краснодар" - "Спартак" прошел 20 ноября в Краснодаре и завершился победой хозяев поля со счетом 2:1. Инцидент произошел на 45-й минуте встречи. Решение комиссии мотивировано тем, что со стороны защитника "Краснодара" Сергея Петрова не было очевидной задержи рукой полузащитника "Спартака" Михаила Игнатова.

"Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка в 15 матчах. "Спартак" идет десятым, имея в активе 19 очков после 15 встреч.