Ярцев: игроки "Спартака" старались и бились в матче с "Наполи", это делает честь команде

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" старались, бились и боролись в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против итальянского "Наполи", что делает честь команде. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер красно-белых Георгий Ярцев.

В среду "Спартак" на своем поле обыграл "Наполи" со счетом 2:1.

"Спартак" одержал очень важную и трудную победу, в общем-то, показал неплохую игру и выдержку, - сказал Ярцев. - Конечно, преимущество соперника было довольно ощутимо, но понравилось то, что отстояли свои ворота, порадовали болельщиков. Может быть, эта победа даст толчок к новым победам, завоеваниям".

"Принципиальная победа, может, чего-то не хватает в игре, но было видно, что старались, бились и боролись, это делает честь "Спартаку". Желаю и дальнейшего продвижения команде в турнирных таблицах Лиги Европы и чемпионата России. Этот матч показал, что "Спартак" еще не сдался и лучшие игры его впереди", - добавил Ярцев.

В составе "Спартака" голами отметился нападающий Александр Соболев (3-я минута, с пенальти; 28). "Соболев показал себя лидером, не хотелось бы кого-то выделять, но он сделал свое дело, забил два мяча, - отметил Ярцев. - Но лучшим на поле был вратарь [Александр Селихов], он буквально творил чудеса. Очень приятно, что он вернулся в нужный для команды момент, играет в воротах очень уверенно, и защита поспокойнее стала".

"Спартак" вышел на первое место в группе C, имея в активе семь очков, "Наполи" находится на второй позиции (7 очков), далее идут польская "Легия" (6) и английский "Лестер" (5). "Легия" и "Лестер" имеют игру в запасе, их матч состоится в четверг. В случае победы в игре последнего тура "Спартак" гарантированно выйдет в плей-офф Лиги Европы.