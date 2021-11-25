Дмитрий Комбаров считает, что "Спартак" выступает в еврокубках лучше "Зенита"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" проводят еврокубковые матчи лучше, чем игроки петербургского "Зенита". Такое мнение высказал бывший футболист "Спартака" Дмитрий Комбаров, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

В шаге от евровесны. "Спартак" в снегопад обыграл "Наполи" в Лиге Европы

Во вторник "Зенит" сыграл вничью со шведским "Мальмё" (1:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов и гарантировал себе участие в плей-офф Лиги Европы. На следующий день "Спартак" дома обыграл итальянский "Наполи" (2:1) и вышел в лидеры группы С в Лиге Европы.

"Да, "Спартак" выглядит лучше "Зенита" в еврокубках, - сказал Комбаров. - "Спартак" много забивает, но, к сожалению, и много пропускает. Где-где, а в Лиге Европы видно, как "Спартак" рубится и показывает характер. "Зенит" набирает свои очки в чемпионате России, но в Европе уровень сопротивления другой - они не успевают перестроиться".

"Спартак" набрал семь очков в пяти матчах группового этапа Лиги Европы, столько же и у "Наполи", но российский клуб опережает итальянский по личным встречам. Третье место занимает польская "Легия", которая имеет в активе шесть очков в четырех играх, замыкает таблицу английский "Лестер" (5 очков, 4 игры). Матч между этими командами состоится в четверг и начнется в 23:00 мск.

"Зенит" занимает третье место в турнирной таблице группы H в Лиге чемпионов, у команды четыре очка после пяти матчей. Возглавляет квартет английский "Челси" (12), на втором месте идет итальянский "Ювентус" (12), замыкает таблицу "Мальмё" (1).

Следующий матч в еврокубках "Спартак" проведет 9 декабря на выезде против "Легии", а "Зенит" днем ранее примет "Челси".