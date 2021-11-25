Два американских саночника не смогут выступить в Сочи из-за запрета Минобороны США

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Саночники Эмили Суини и Дана Вильям Келлог, являющиеся военнослужащими Национальной гвардии США, не смогут выступить на этапах Кубка мира в Сочи из-за запрета национального министерства обороны въезжать в Россию представителям американского военного персонала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации санного спорта (FIL).

В Сочи пройдут два этапа Кубка мира (с 27 по 28 ноября и с 4 по 5 декабря), которые являются квалификационными к Олимпиаде-2022 в Пекине.

"В состав американской команды на этапах Кубка мира в Сочи не вошли Эмили Суини и экипаж саней-двоек Дана Вильям Келлог / Дункан Сеггер, - заметил представитель пресс-службы. - Суини и Келлог являются участниками армейской программы США для спортсменов мирового класса. В соответствии с распоряжением Министерства обороны США, ни один представитель американского военного персонала не может выезжать в Россию. Эти три спортсмена отправятся на европейские трассы, где будут тренироваться в течение следующих двух недель".

28-летняя Суини является одним из лидеров женской сборной США по санному спорту, в общем зачете Кубка мира по итогам прошлого сезона она была 26-й. В минувшее воскресенье на стартовом этапе Кубка мира в Пекине спортсменка показала 16-й результат, на Олимпиаде-2018 она заняла 23-е место, не сумев финишировать в заключительном заезде.

Келлог и Сеггер на этапе Кубка мира в Пекине стали 19-ми. Наивысшим результатом для этого экипажа является 11-е место на этапе Кубка мира в германском Кёнигсзе в сезоне-2019/20.