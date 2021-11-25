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Футбол в России

Агент футболиста Тила заявил, что игрок не вернется в "Спартак" зимой

Футболист на правах аренды выступает за "Фейенорд"

ТАСС, 25 ноября. Полузащитник нидерландского футбольного клуба "Фейенорд" нидерландец Гус Тил не вернется в московский "Спартак" этой зимой. Об этом газете "Спорт-Экспресс" сообщил агент игрока Фулько ван Куперен.

Летом Тил продлил контракт со "Спартаком" до 2024 года. В сезоне-2021/22 он выступает за "Фейенорд" на правах аренды.

"Гус будет в "Фейенорде" весь сезон. Он не вернется в Москву этой зимой", - заявил ван Куперен.

Тилу 23 года, он перешел в "Спартак" в августе 2019 года из нидерландского АЗ, с которым стал бронзовым призером чемпионата Нидерландов. Всего в составе красно-белых он провел 24 матча, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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