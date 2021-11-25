Воробьев считает, что за сборную России по хоккею играют лучшие вратари мира

ТАСС, 25 ноября. Вратарская бригада сборной России по хоккею - самая сильная в мире. Такое мнение высказал главный тренер магнитогорского "Металлурга", бывший наставник национальной команды Илья Воробьев, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

"У нас лучшая бригада вратарей в мире. Надеюсь, что голкиперы сыграют на олимпийском турнире в свою силу. То, что мы в свое время дошли до полуфинала на Кубке мира в 2016 году, - огромная заслуга Сергея Бобровского. Надеюсь, что вратари на Олимпиаде сыграют круто - это будет большая помощь сборной", - сказал Воробьев.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Хоккейный турнир начнется 9 февраля. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Дании, Чехии и Швейцарии.