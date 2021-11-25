Инспекция Международной федерации хоккея отметила уникальность арены в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Члены инспекционной комиссии Международной федерации хоккея (IIHF) при посещении Новосибирска, где пройдет Молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года, отметили уникальность и красоту строящейся ледовой арены. Об этом ТАСС рассказал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

"Они (члены инспекционной комиссии IIHF - прим. ТАСС) смотрели строительство ледовой арены и инспектировали те гостиницы, которые обозначены в нашем пуле. [Инспекционная комиссия нам сказала обратить внимание] на то, чтобы мы, как это и планируется, вовремя в сентябре ввели в эксплуатацию объект - то, что мы им, естественно, гарантируем. Там [обсуждался] ряд вопросов чисто профессиональных - количество раздевалок для спортсменов, для судей, расположение камер для видеотрансляции, где спортсмены выходят, где студии выходят. Они удостоверились, что по проекту все правильно, [члены комиссии] очень были удивлены уникальностью и красотой объекта, который будет", - сказал Ахапов.

Министр спорта Новосибирской области добавил, что инспекционная комиссия также посетила крупные гостиницы города, где будут жить спортсмены и VIP-гости. По словам Ахапова, это был первый подобный визит IIHF, еще несколько ожидаются зимой и летом.

Ранее новосибирские власти сообщали, что имеется отставание от графиков строительства арены. Причиной этому стали последствия пандемии, в том числе дефицит иностранной рабочей силы и удорожание строительных материалов. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в августе поручил властям региона ликвидировать отставание в графике строительства арены. В октябре количество рабочих было увеличено до 700.

Молодежный чемпионат мира по хоккею планируется провести в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. В Новосибирске матчи турнира пройдут с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года на новой арене, которая строится в городе. Также к чемпионату планируется возвести новую станцию метро "Спортивная", которая сможет принять до 30 тыс. пассажиров в день. Общий объем финансирования объектов составляет 22,5 млрд рублей.