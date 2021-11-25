Футболист "Спартака" Соболев получил награду от Европейского комитета фейр-плей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Соболев получил награду "За образцовое поведение и храбрость" от Европейского комитета fair play. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Соболев награжден за оказание первой медицинской помощи игроку "Ахмата" Зорану Нижичу, который потерял сознание в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) 14 августа 2020 года. Во втором тайме мяч после сильного удара Соболева попал в голову Нижичу, хорват упал на газон без сознания. Игрок "Спартака" быстро отреагировал: перевернул пострадавшего на бок и предотвратил западение языка.

Соболеву 24 года, он выступает за "Спартак" с 2020 года. В нынешнем сезоне форвард провел 21 матч во всех турнирах, забив семь голов и отдав три передачи.