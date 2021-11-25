Шахматный стол стал частью проекта реконструкции "Рабочего клуба СССР"

ДУБАЙ /ОАЭ/, 25 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Проект профессиональной реконструкции "Рабочего клуба СССР" Александра Родченко, осуществление которого проходило при поддержке президента Федерации шахмат России Андрея Филатова и фонда Art Russe, завершен на кафедре мебельного дизайна Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова. Об этом ТАСС рассказал Филатов.

Предметы мебельного дизайна и конструктивистского интерьера воссозданы на базе оригинальных чертежей и схем из архива Родченко - основоположника конструктивизма, художника и графика.

"Базой для воссоздания предметов мебельного дизайна и конструктивистского интерьера, осуществленного в мастерских Строгановки, стали оригинальные чертежи и схемы из архива Родченко", - сказал собеседник ТАСС.

Первым объектом реконструкции стал знаменитый шахматный стол. Все предметы воссоздавались на основе материалов и технологий начала ХХ века. Также были созданы уникальный стенд для фотографий с шестигранными барабанами, трансформирующиеся рабочие столы со знаменитыми стульями и книжные полки. Шахматный стол дополнил комплект деревянных шахматных фигур в стиле конструктивизма, разработанный в 1976 году молодыми специалистами Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики - художниками Ириной Васнецовой и ее супругом Александром Лавретьевым, внуком Родченко.