Матыцин: белорусские спортсмены продолжат подготовку к Олимпиаде на Дальнем Востоке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Подготовка спортсменов из Белоруссии к Олимпийским играм в Пекине продолжится на Дальнем Востоке. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Мы уже в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио проводили совместную подготовку наших спортсменов (российских и белорусских - прим. ТАСС) во Владивостоке. Мы будем продолжать эту работу. Как белорусские спортсмены будут готовиться на наших базах, так и российские спортсмены будут обращаться с просьбой, приезжать и готовиться на базах Белоруссии", - сказал Матыцин после совместного заседания коллегий министерств спорта России и Белоруссии, которое прошло в четверг в Санкт-Петербурге.

В свою очередь министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук отметил заинтересованность в такой подготовке. "Нас интересуют базы этого региона, потому что это совершенно другой климатический пояс, другие временные параметры, поэтому для наших спортсменов всегда и опыт, и базы, которые сегодня у вас есть - они всегда взаимовыгодны и полезны", - сказал Ковальчук.