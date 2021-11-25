WADA сверит список российских претендентов на участие в Олимпиаде с базой данных LIMS

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по делу о базе данных московской лаборатории (LIMS) проверит всех российских спортсменов, которые потенциально могут выступить на предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом в четверг во время совета учредителей WADA заявил глава юридического департамента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Жюльен Сивекинг.

База данных московской лаборатории послужила основанием для открытия десятков дел в отношении российских спортсменов, которые выступали в период с 2012 по 2015 год. Доступ к ней WADA получила в начале 2019 года, многие дела, открытые на основе полученных данных, до сих пор не закрыты.

"Что касается приближающихся Игр в Пекине, то нам предстоит такая же работа, как и перед Играми в Токио, - сказал Сивекинг. - Мы затребовали обновленную информацию от всех соответствующих антидопинговых организаций, которым мы отправляли данные".

"Мы получили от Международного олимпийского комитета расширенный список и сопоставим его со списком открытых дел, чтобы определить возможное дело на основе LIMS. Это позволит нам быть уверенными в том, что ни один спортсмен, против которого потенциально может открыться дело, не примет участия в зимних Играх. Так же было и с Играми в Токио", - подчеркнул он.

Олимпийские игры в Пекине пройдут в феврале 2022 года.