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Олимпиада-2022 в Пекине

WADA сверит список российских претендентов на участие в Олимпиаде с базой данных LIMS

Глава юридического департамента WADA Жюльен Сивекинг отметил, что организация затребовала обновленную информацию от всех соответствующих антидопинговых организаций
Глава юридического департамента WADA Жюльен Сивекинг EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Описание
Глава юридического департамента WADA Жюльен Сивекинг
© EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по делу о базе данных московской лаборатории (LIMS) проверит всех российских спортсменов, которые потенциально могут выступить на предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом в четверг во время совета учредителей WADA заявил глава юридического департамента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Жюльен Сивекинг.

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База данных московской лаборатории послужила основанием для открытия десятков дел в отношении российских спортсменов, которые выступали в период с 2012 по 2015 год. Доступ к ней WADA получила в начале 2019 года, многие дела, открытые на основе полученных данных, до сих пор не закрыты.

"Что касается приближающихся Игр в Пекине, то нам предстоит такая же работа, как и перед Играми в Токио, - сказал Сивекинг. - Мы затребовали обновленную информацию от всех соответствующих антидопинговых организаций, которым мы отправляли данные".

"Мы получили от Международного олимпийского комитета расширенный список и сопоставим его со списком открытых дел, чтобы определить возможное дело на основе LIMS. Это позволит нам быть уверенными в том, что ни один спортсмен, против которого потенциально может открыться дело, не примет участия в зимних Играх. Так же было и с Играми в Токио", - подчеркнул он.

Олимпийские игры в Пекине пройдут в феврале 2022 года.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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