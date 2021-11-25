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Олимпиада-2022 в Пекине

Глава WADA убежден, что пандемия не помешает борьбе с допингом перед Олимпиадой в Пекине

По словам Витольда Баньки, агентство находится в тесном контакте со всеми партнерами по этому вопросу
Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька EPA-EFE/LAURENT GILLIERON
Описание
Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька
© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Пандемия коронавируса не помешает реализации антидопинговых программ при подготовке к Олимпийским играм в Пекине. Об этом в четверг журналистам заявил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.

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Олимпиада в Пекине пройдет в феврале следующего года.

"Я на этот счет не переживаю, - ответил Банька на вопрос о влиянии пандемии на программу тестирования перед Олимпиадой в Пекине. - Мы находимся в тесном контакте со всеми нашим партнерами, с ITA (Международным агентством допинг-тестирования - прим. ТАСС) и другими заинтересованными сторонами, что позволяет нам быть уверенными в том, что в вопросе тестирования все будет хорошо. Конечно, пандемия все еще оказывает влияние, но мы уверены, что все работает должным образом".

По данным на конец ноября, в мире с начала пандемии были зарегистрированы 257,5 млн случаев заражения коронавирусом и более 5 млн летальных исходов.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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