"Спартак" одержал волевую победу над "Куньлунь Ред Стар" в матче КХЛ

МЫТИЩИ /Московская область/, 25 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" на выезде обыграл пекинский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась на "Арене-Мытищи", где домашние матчи проводит "Куньлунь", на игре присутствовал 761 зритель.

"Металлург" обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ, отыгравшись со счета 0:4

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У красно-белых отличились Эмиль Петтерссон (9-я минута), Йори Лехтеря (33), Александр Хохлачев (15, 27) и Александр Никишин (22, 24). В составе "Куньлунь Ред Стар" шайбы забросили Клиффорд Пу (4), Спенсер Фу (7), Джейк Челиос (29) и Паркер Фу (60).

Столичный клуб уступал со счетом 0:2 по ходу матча. "Спартак" в текущем сезоне дома победил пекинскую команду со счетом 4:2.

"Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 36 очками после 33 встреч, "Куньлунь Ред Стар" располагается на 11-м месте в Восточной конференции, имея в активе 19 очков в 32 играх. В следующем матче "Спартак" примет московское "Динамо", "Куньлунь Ред Стар" на домашнем льду сыграет с "Металлургом", обе встречи пройдут 28 ноября.