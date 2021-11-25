Исполком IWF отменил декабрьские выборы главы Международной федерации тяжелой атлетики

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) отменил выборы нового руководства IWF, которые должны были состояться c 20 по 21 декабря в Ташкенте. Как сказал ТАСС член исполкома Международной федерации тяжелой атлетики Максим Агапитов, основанием для такого решения стало нарушение регламента и требований обновленной конституции IWF.

"Задержка сроков публикации официального списка кандидатов на выборах IWF, которую допустила специальная комиссия по отбору претендентов (Eligibility Determination Panel - EDP), привела к срыву процедуры, - заметил Агапитов. - Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики в экстренном порядке провел онлайн-встречу, на которой было принято решение действовать в строгом соответствии с конституцией для обеспечения легитимности результатов выборов. Комиссия EDP, которая ранее предварительно отклонила кандидатов России от участия в выборах, признана "неконституционной" и нелегитимной, а сами выборы перенесены на неопределенный срок".

Собеседник ТАСС подчеркнул, что сегодня никому в мире не ясен статус EDP, ее компетенция не определена и конституцией IWF. "Это ставит под вопрос легитимность выборного конгресса IWF, а также справедливость отклонения кандидатов России и ряда других стран от участия в предвыборной гонке", - добавил Агапитов.

В начале ноября Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) получила официальное уведомление, ограничивающее возможности участия представителей ФТАР в декабрьских выборах IWF. Члены Eligibility Determination Panel считают, что представители России "временно не имеют права баллотироваться" в комитеты, комиссии и исполнительный совет организации. В своем решении EDP ссылается на то, что российская тяжелая атлетика имеет шесть и более нарушений антидопинговых правил в тяжелой атлетике за четыре года, по которым вынесено решение о дисквалификации на срок более трех месяцев. Агапитов, являющийся также президентом ФТАР, в середине ноября заявил ТАСС, что считает решение EDP по кандидатам от России необоснованным и противоречащим духу обновленной конституции IWF, международному законодательству в области спорта и стратегическим задачам антидопингового движения и намерен в судебном порядке опротестовать решение EDP.

"Выборы IWF - важнейшее событие для мировой тяжелой атлетики, которая более 20 лет находилась в тисках коррумпированных чиновников, - заявил президент ФТАР. - Бывший президент Тамаш Аян создал управляемую систему распространения допинга. Несмотря на все попытки IWF очистить структуру управления, сторонники Аяна и сегодня пытаются контролировать выборы. Я приветствую решение исполнительного комитета IWF о переносе выборов, подтверждающее готовность целого ряда стран придерживаться чистого пути в развитии тяжелой атлетики".

"Повлияет ли это на восстановление в правах "русской антидопинговой команды", как уже называют кандидатов ФТАР в зарубежных СМИ, пока трудно говорить. Но, думаю, шансы есть. Россия еще поборется за лидерство в мировой тяжелой атлетике", - заключил Агапитов.