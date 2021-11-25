Гребнев и Кацман завершили выступление на чемпионате мира по настольному теннису

ТАСС, 25 ноября. Чемпионы Европы россияне Максим Гребнев и Лев Кацман не сумели выйти в третий круг чемпионата мира по настольному теннису в парном разряде. Турнир проходит в Хьюстоне (США, штат Техас).

Гребнев и Кацман проиграли шведской паре Маттиасу Фальку и Кристиану Карлссону со счетом 0-3 (8:11, 13:15, 7:11).

Гребневу 19 лет, Кацману 20 лет. В июне они стали чемпионами Европы в парном разряде, в октябре завоевали серебро командного первенства континента.

В других матчах игрового дня серебряный призер чемпионата Европы 2011 года и бронзовый призер чемпионата Европы 2015 года в парном разряде Кирилл Скачков в миксте с Ольгой Воробьевой обыграли Александра Ханина и Дарью Триголос из Белоруссии 3-0 (11:6, 13:11, 11:6), Ольга Воробьева и Яна Носкова оказались сильнее Камилы Аргилес и Аны Кодиной из Аргентины 3-0 (11:7, 11:7, 11:8).

Российские теннисисты из-за санкций, наложенных Спортивным арбитражным судом, выступают под флагом с аббревиатурой национальной федерации.

В 2003 году чемпионат мира выиграл австриец Вернер Шлагер, он является последним спортсменом не из Китая, завоевавшим золотую медаль. У женщин в 1993 году победила Хен Джонхва из Южной Кореи. Советские спортсмены брали золото в женском парном разряде (Зоя Руднова и Светлана Федорова-Гринберг в 1969 году) и миксте, где Татьяна Фердман и Станислав Гомозков в 1975 году в финале обыграли своих партнеров по сборной СССР Эльмиру Антонян и Саркиса Сархаяна.