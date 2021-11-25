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Баскетбольные еврокубки

Кущенко: ЦСКА одержал важную психологическую победу в "триллере" против "Баварии"

Армейцы одержали победу со счетом 77:74 в домашнем матче Евролиги
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС
Описание
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко
© Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

ДУБАЙ /ОАЭ/, 25 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА одержали важную психологическую победу в "триллере" против "Баварии" в Евролиге. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко по телефону.

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ЦСКА на домашней площадке со счетом 77:74 обыграл германскую "Баварию" в матче 12-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал Уильям Клайберн, на счету которого 17 очков. В составе "Баварии" больше всех очков набрал Дэрран Хиллиард (28).

"Это был крутой триллер, который закончился важной, прежде всего с психологической точки зрения, победой армейцев, - сказал Кущенко. - ЦСКА плохо начал и в перерыве был, видимо, серьезный разговор в раздевалке, потому что во второй половине команду было не узнать. Безусловно, надо отметить [Дэниэла] Хэккетта, который взял на себя роль лидера в решающий момент. Если все в команде будут также отдаваться игре, армейцы быстрее вернутся на свой уровень".

ЦСКА одержал семь побед и потерпел пять поражений. Армейцы располагаются на седьмом месте в турнирной таблице.

В следующем туре ЦСКА примет греческий "Панатинаикос" 2 декабря.

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