В Неаполе открыли памятник Марадоне

РИМ, 25 ноября. /ТАСС/. Памятник легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне представили в Неаполе, где он в 1980-х годах играл за местный клуб "Наполи". Как сообщает телеканал "РАИ-ньюс-24", статуя Марадоны, выполненная скульптором Доменико Сепе, открыта в четверг в день первой годовщины смерти футболиста.

В течение всего дня на статую, изображающую Марадону с мячом в момент игры, можно было посмотреть перед городским стадионом, который был переименован в честь футболиста в прошлом году вскоре после его смерти. Как уточняется, власти города, которые хотели отдать дань памяти футболисту, должны в ближайшие недели определить, где памятник будет установлен на постоянной основе.

По всему Неаполю прошли в четверг поминальные акции, которые закончились факельным шествием в одном из центральных кварталов города. Накануне в ограниченный прокат в кинотеатрах Италии вышел автобиографический фильм Паоло Соррентино "Рука бога" (E stata la mano di Dio), который повествует о детских годах режиссера в Неаполе в период, когда там жил и играл Марадона. Картина в декабре также будет показана на платформе Netflix.

Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Он был чемпионом мира 1986 года и считается одним из лучших футболистов ХХ века. Марадона выступал за аргентинские клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе 113 матчей и 50 мячей за сборную Аргентины.