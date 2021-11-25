Семин прокомментировал крупное поражение "Локомотива" от "Лацио" в Лиге Европы

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Бывший главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин после поражения команды от итальянского "Лацио" на групповом этапе Лиги Европы заявил, что разрушить созданное легко. Такое мнение Семин высказал ТАСС.

"Локомотив" в четверг в Москве на "РЖД-Арене" потерпел разгромное поражение от "Лацио" (0:3) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. После этой игры железнодорожники потеряли шансы на выход в плей-офф второго по значимости еврокубка. При этом команда под руководством немецкого специалиста сохраняет математические шансы на попадание в плей-офф нового турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) - Лиги конференций.

"Создать все очень сложно, а разрушить - легко. Больше комментариев нет", - заявил Семин. На вопрос о том, является ли поражение "Локомотива" от "Лацио" тренерским, собеседник агентства заявил: "Я уже сказал об этом".

Семину 74 года, он тренировал "Локомотив" с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год, с 2009 по 2010 год и с 2016-го по 2020-й. Под его руководством клуб стал трехкратным чемпионом России, шесть раз завоевал Кубок России и трижды - суперкубок страны.

Перед заключительным туром группового этапа первое место в группе E Лиги Европы занимает турецкий "Галатасарай" (11 очков), далее идут "Лацио" (8), французский "Марсель" (4) и "Локомотив" (2). В последнем туре 9 декабря железнодорожники на выезде сыграют с "Марселем", а "Лацио" примет "Галатасарай". Российская команда получит право сыграть в плей-офф Лиги конференций, если обыграет французскую команду.