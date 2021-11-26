Российские баскетболисты с новым тренером начнут выступление в квалификации Кубка мира

ТАСС, 26 ноября. Мужская сборная России по баскетболу начнет выступление в отборе на Кубок мира 2023 года матчами в Санкт-Петербурге с командами Италии и Исландии. Эти игры станут дебютными для нового главного тренера команды Зорана Лукича.

Сербский специалист возглавил национальную команду 22 октября. До него со сборной России в течение пяти лет работал Сергей Базаревич, который не сумел вывести команду на Олимпийские игры и покинул свой пост. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, что команда нуждается в омоложении. Он объявил об этом после того, как о завершении карьеры в сборной сообщил бронзовый призер Олимпиады 2012 года и чемпионата Европы 2011 года Алексей Швед.

Лукич, возглавляющий еще и "Нижний Новгород", был выбран федерацией на безальтернативной основе, по словам Кириленко, его приход должен дать команде новый импульс, учитывая разговоры об омоложении. Одной из главных задач нового главного тренера было налаживание отношений с клубами, участвующими в Евролиге, регулярный сезон которой проходит в те же даты, что и матчи отбора на Кубок мира. В команду удалось привлечь игроков ЦСКА (защитника Александра Хоменко, форварда Семена Антонова и центрового Владимира Ивлева) и УНИКСа (защитников Вячеслава Зайцева и Артема Комолова, а также центрового Евгения Валиева). Перед предстоящими матчами стало известно, что карьеру в сборной решил завершить еще один армеец - трехкратный чемпион Евролиги Никита Курбанов, а капитаном сборной стал его одноклубник, бронзовый призер Олимпийских игр и Евробаскета-2011 Семен Антонов.

С итальянцами и исландцами сыграют также защитники Владислав Емченко ("Локомотив-Кубань") и Иван Стребков ("Нижний Новгород"), форварды Антон Астапкович, Сергей Торопов (оба - "Нижний Новгород"), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань") и центровой Александр Ганькевич ("Нижний Новгород"). Четверо из них могут дебютировать за сборную: Хоменко приезжал на сборы в предыдущем отборочном цикле, а Ганькевич, Емченко и Торопов были вызваны в сборную впервые.

В ожидании сюрприза от исландцев

Оба отборочных матча пройдут в спорткомплексе "Юбилейный". 26 ноября россияне сыграют против команды Италии. Гости этим летом не пустили на Олимпийские игры сербов, а на самом турнире заняли пятое место.

В Санкт-Петербурге итальянцы сыграют другим составом, так как имеют такие же проблемы с наложением календарей игр Евролиги и сборных. "С тренером Мео Саккетти мы много раз играли друг против друга, мне хорошо знакомы его стиль и философия. Италия - сильный соперник, к которому надо относиться с уважением. С другой стороны, если мы хотим выйти на Кубок мира, нужно побеждать и таких соперников тоже", - приводит слова Лукича пресс-служба РФБ.

Матч с исландцами пройдет 29 ноября. Изначально он должен был пройти в Исландии, но по взаимному соглашению соперники обменялись домашними играми.

"Исландия показывает быстрый баскетбол с одним большим игроком, это непривычный стиль для нас. Но есть опыт игры и с такими соперниками. Исландцы, может, и не такие известные, но, например, в недавней предквалификации крепкая сборная Черногории выиграла у них только броском с сиреной. Так что менее известные команды тоже могут преподнести сюрприз", - отметил Лукич.