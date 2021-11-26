Футболисты "Лестера" обыграли "Легию" в матче Лиги Европы

В составе "Лестера" забитыми мячами отметились Патсон Дака (11-я минута), Джеймс Мэддисон (21) и Уилфред Ндиди (33). Арбитр встречи на 26-й минуте принял решение назначить пенальти в ворота английской команды из-за игры рукой в своей штрафной площади Ндиди. Вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель отразил 11-метровый удар, однако защитник "Легии" Филип Младенович был точен на добивании.

"Лестер" и "Легия" выступают в группе С вместе с итальянским "Наполи" и московским "Спартаком". Российский клуб победил в среду дома "Наполи" со счетом 2:1. "Лестер" возглавил квартет, набрав восемь очков. "Спартак" расположился на второй строчке (7 очков), далее идут "Наполи" (7) и "Легия" (6).

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы "Лестер" сыграет на выезде с "Наполи", "Легия" примет "Спартак", обе встречи состоятся 9 декабря. Победа в игре с "Легией" гарантирует "Спартаку" попадание в плей-офф Лиги Европы. В случае ничьи "Спартак" выйдет в плей-офф Лиги Европы, если "Наполи" потеряет очки во встрече с "Лестером". При поражении "Спартака" от польской команды и проигрыше "Наполи" московская команда займет третью строчку и отправится в плей-офф Лиги конференций.