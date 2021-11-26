Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Шотландия смогла увеличить отрыв от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после заключительного игрового дня еврокубков на нынешней неделе.

По итогам матчей группового этапа Лиги Европы в четверг Россия могла обогнать Шотландию и занять девятое место в таблице в случае победы московского "Локомотива" над итальянским "Лацио" и потери очков шотландскими "Рейнджерс" в игре с пражской "Спартой" и "Селтиком" в матче против германского "Байера". Однако железнодорожники проиграли дома со счетом 0:3, а "Рейнджерс" обыграл представителей Чехии (2:0). "Селтик" уступил "Байеру" со счетом 2:3.

Перед матчами заключительного тура групповых этапов еврокубков (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций), которые пройдут 7-9 декабря, Россия имеет 32,682 балла, Шотландия набрала 33,100. По итогам декабрьских матчей Россия может опередить Шотландию в таблице коэффициентов, если "Рейнджерс" и "Селтик" проиграют свои матчи, а российские клубы на троих наберут 0,6 балла (одна победа и одна ничья; три ничьих). Идущая на 11-й строчке Украина не сможет опередить Россию по итогам этого сезона, так все три представителя страны - киевское "Динамо", "Шахтер" и "Заря" - не смогли выйти в весеннюю часть еврокубков.

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Со следующего сезона в зачет не будут идти баллы, набранные в сезоне-2017/18 (12,600); учитываться будут только показатели сезонов 2018/19 (7,583), 2019/20 (4,666), 2020/21 (4,333), 2021/22 (на данный момент - 3,500) и 2022/23.

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко.

За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала турнира начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку. В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.