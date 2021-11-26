Передача Головина помогла "Монако" обыграть "Реал Сосьедад" и выйти в плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 26 ноября. "Монако" на своем поле со счетом 2:1 обыграл испанский "Реал Сосьедад" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы и досрочно вышел в 1/8 финала турнира.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Кевин Фолланд (28-я минута) и Юссуф Фофана (38). У проигравших отличился Александер Исак (35). На 89-й минуте Фофана был удален с поля, получив прямую красную карточку.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин отметился голевой передачей и был заменен в компенсированное время. В нынешнем сезоне он провел 17-й матч за монегасков во всех турнирах, забив три мяча и сделав четыре голевые передачи.

В другом матче группы В нидерландский ПСВ со счетом 2:0 обыграл австрийский "Штурм". "Монако" набрал 11 очков после пяти матчей и обеспечил себе первое место в группе, дающее право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы. Второе место занимает ПСВ (8 очков), третье - "Реал Сосьедад" (6), четвертое - "Штурм" (1). В заключительном туре 9 декабря "Монако" на выезде сыграет со "Штурмом", "Реал Сосьедад" примет ПСВ.

Команда, которая займет второе место, сыграет в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Матчи раунда плей-офф пройдут 17 и 24 февраля. Встречи 1/8 финала турнира состоятся 10 и 17 марта. Финал пройдет 18 мая 2022 года в Севилье.