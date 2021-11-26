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Зимние олимпийские виды спорта

Сборная России сыграет с немками в матче за третье место на чемпионате Европы по керлингу

Команда Германии в полуфинале проиграла шотландкам

ТАСС, 26 ноября. Команда Германии проиграла шотландкам со счетом 4:7 в полуфинале чемпионата Европы. Соревнования проходят в норвежском Лиллехаммере.

Матч за третье место керлингистки из Германии проведут против сборной России, которая ранее в полуфинале проиграла шведкам. В финальной матче сборная Швеции встретится с командой Шотландии. Матч за третье место состоится 26 ноября, финал пройдет 27 ноября.

Женская сборная России выигрывала соревнования в 2006, 2012, 2015 и 2016 годах. На турнире 2011 года в Москве российская команда стала третьей, а через три года в Швейцарии уступила в финале хозяйкам турнира.

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