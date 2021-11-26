Футболист "Спартака" Соболев претендует на приз лучшему игроку недели в Лиге Европы

ТАСС, 26 ноября. Российский нападающий московского "Спартака" Александр Соболев претендует на приз лучшему футболисту пятого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В среду "Спартак" дома обыграл итальянский "Наполи" со счетом 2:1, Соболев отметился дублем. Также на награду лучшему игроку пятого тура претендуют нападающий шотландского "Рейнджерс" Альфредо Морелос, забивший два мяча в ворота пражской "Спарты" (2:0), полузащитник германского "Байера" Роберт Андрих, отметившийся двумя мячами в матче против "Селтика" (3:2), и нападающий французского "Лиона" Райан Шерки, на счету которого дубль в игре с датским "Брондбю" (3:1).

Соболеву 24 года, он выступает за "Спартак" с 2020 года. В нынешнем сезоне форвард провел 21 матч во всех турнирах, забив семь голов и отдав три передачи. В нынешнем розыгрыше Лиги Европы на счету россиянина четыре забитых мяча в пяти играх, он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров текущего турнира.