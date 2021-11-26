{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига Европы

Футболист "Спартака" Соболев претендует на приз лучшему игроку недели в Лиге Европы

В среду "Спартак" дома обыграл итальянский "Наполи" со счетом 2:1, Соболев отметился дублем
Александр Соболев Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Александр Соболев
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 26 ноября. Российский нападающий московского "Спартака" Александр Соболев претендует на приз лучшему футболисту пятого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В среду "Спартак" дома обыграл итальянский "Наполи" со счетом 2:1, Соболев отметился дублем. Также на награду лучшему игроку пятого тура претендуют нападающий шотландского "Рейнджерс" Альфредо Морелос, забивший два мяча в ворота пражской "Спарты" (2:0), полузащитник германского "Байера" Роберт Андрих, отметившийся двумя мячами в матче против "Селтика" (3:2), и нападающий французского "Лиона" Райан Шерки, на счету которого дубль в игре с датским "Брондбю" (3:1).

Соболеву 24 года, он выступает за "Спартак" с 2020 года. В нынешнем сезоне форвард провел 21 матч во всех турнирах, забив семь голов и отдав три передачи. В нынешнем розыгрыше Лиги Европы на счету россиянина четыре забитых мяча в пяти играх, он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров текущего турнира.

Зимние олимпийские виды спорта
Сборная России сыграет с немками в матче за третье место на чемпионате Европы по керлингу
Команда Германии в полуфинале проиграла шотландкам
Читать полностью