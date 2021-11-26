"Локомотив" не поехал. Железнодорожники потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" на своем поле уступил итальянскому "Лацио" со счетом 0:3 в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Железнодорожники потеряли шансы на выход в плей-офф второго по значимости клубного европейского турнира, но претендуют на место в Лиге конференций.

"Локомотив" подошел к этой игре с большим количеством травм, в игре из-за повреждений не смогли принять участие лидеры команды - капитан и голкипер железнодорожников Маринато Гилерме и полузащитник Рифат Жемалетдинов. Место в воротах занял 17-летний Даниил Худяков, который уже подменял Гилерме в матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) во время его дисквалификации. Худяков стал самым молодым российским голкипером в еврокубках, побив рекорд Игоря Акинфеева из ЦСКА, которому на момент дебюта было 18 лет. Изначально было понятно, что "Лацио" является фаворитом матча с "Локомотивом", это подтвердилось по ходу игры. Хотя первый момент создали хозяева - на четвертой минуте Мацей Рыбус с левого фланга сделал подачу в штрафную, Тин Едвай выиграл верховую борьбу, но пробил мимо ворот. На 11-й минуте в игру впервые вступил Худяков - полузащитник "Лацио" Луис Альберто сделал подачу со штрафного, молодой голкипер руками отбил мяч от своих ворот. До этого произошел забавный момент - Альберто разбежался для подачи, но прозвучал свисток главного арбитра встречи Артура Суареша Диаша, из-за чего испанец пробил по газону, а после этого немного захромал. До конца первой половины матча игру контролировали гости, в середине тайма итальянцы даже прижали "Локомотив", исполнив несколько угловых подряд. Один из них привел к опасному моменту - после подачи мяч полетел в ворота, но Рыбус с ленточки выбил его. Футболисты хозяев не смогли ничего создать впереди. Но вновь запомнился эпизод с Худяковым - в одном из моментов голкипер не стал ловить мяч в штрафной, он ожидал, что кто-то из нападающих подбежит к нему, но спустя некоторое время к нему подошел лучший бомбардир "Лацио" Чиро Иммобиле и что-то сказал, после чего Худяков взял мяч в руки. Второй тайм стартовал с быстрого гола "Лацио" с пенальти - на 53-й минуте Александр Сильянов сбил в штрафной Маттиа Цаканньи. Суареш Диаш после использования системы видеоассистента рефери (VAR) назначил пенальти в ворота "Локомотива", который исполнил Иммобиле. В этом эпизоде вновь обратил на себя внимание Худяков - перед исполнением пенальти он показывал Иммобиле в правый от себя угол, предлагая форварду пробить туда. Иммобиле так и сделал, а Худяков прыгнул в противоположный угол. На 61-й минуте уже капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов сбил Иммобиле в штрафной, сыграв при этом в мяч, но в ворота хозяев был назначен второй 11-метровый, который вновь реализовал итальянец.

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После этого футболисты "Локомотив" с большим усилием побежали вперед, почти оставив оборону. Команда пропустила одну атаку, но при этом и создала опасный момент - на 69-й минуте Виталий Лисакович сильно пробил с радиуса штрафной, но мяч отбил вратарь "Лацио" Томас Стракоша. В конце игры "Локомотив" пропустил третий гол - на 87-й минуте ударом с линии штрафной отличился Педро. Худяков - будущий Нойер В другом матче группы Е турецкий "Галатасарай" на своем поле обыграл французский "Марсель" со счетом 4:2. Перед заключительным туром группового этапа "Галатасарай" возглавляет турнирную таблицу с 11 очками, далее идут "Лацио" (8), "Марсель" (4) и "Локомотив" (2). В последнем туре "Локомотив" на выезде сыграет с "Марселем", "Лацио" примет "Галатасарай", обе встречи пройдут 9 декабря. В случае победы над французской командой железнодорожники займут третье место и сыграют в плей-офф Лиги конференций.

После матча главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль заявил, что команда потеряла контроль над игрой после второго пропущенного мяча. "Прежде всего, сегодня я хотел бы поблагодарить наших болельщиков, спасибо им большое за их поддержку, за их перформанс, который они сегодня сделали, - сказал Гисдоль, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. - Это было очень важно и нужно сегодня для нашей команды. Могу также сказать, что при поддержке наших болельщиков мы сегодня хорошо играли вплоть до второго гола, до второго пенальти, однако после этого мы немного потеряли контроль над игрой, соперник этим воспользовался. У них опытная команда, опытные игроки, последние 30 минут были, к сожалению, не в нашу пользу. Сегодняшние замены также не смогли усилить игру должным образом, поэтому результат такой". Главный тренер "Локомотива" также отметил Худякова, сравнив его с одним из лучших вратарей мира немцем Мануэлем Нойером из "Баварии". "Он очень талантливый игрок. Когда я работал лет 10-15 назад в "Шальке", у нас был в команде молодой Мануэль Нойер. Даниил чем-то напоминает молодого Нойера в те годы. У нас сможет вырасти новая звезда, новый вратарь номер один", - добавил Гисдоль. Рыбус также отметил игру молодого голкипера "Локомотива". "Думаю, что Худяков хорошо отыграл, но два пенальти, потом рикошет, в голах он не виноват, - сказал Рыбус ТАСС. - В паре моментов он сыграл уверенно. Хороший парень, у него большой талант, надо продолжать работу. Уверен, что в будущем будет основным вратарем "Локомотива". Бывший президент железнодорожников Николай Наумов отметил, что команда выглядела неплохо в первом тайме. "Эта игра мне понравилась больше, чем в Риме (во втором туре группового этапа "Локомотив" на выезде проиграл "Лацио" со счетом 0:2 - прим. ТАСС). Там команда сразу лапки подняла, а здесь в первом тайме действовала очень напористо, было видно огромное желание сыграть хорошо, - сказал Наумов ТАСС. - Команда шла в прессинг, держала темп, но все равно в игре команды виден сумбур, нет организации - все бегут, чего-то хотят, а результата в общем нет. Сегодня не было ни одного серьезного момента, хотя в первом тайме "Локомотив" выглядел неплохо". Ажиотаж к игре из-за Рангника 21 ноября Уле-Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера английского "Манчестер Юнайтед", вместо него команду временно возглавляет Майкл Каррик. В четверг портал The Athletic сообщил, что руководитель по спорту и развитию "Локомотива" Ральф Рангник может в ближайшее время занять пост главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Перед матчем против "Лацио" ни глава РЖД Олег Белозеров, ни председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник не стали комментировать эту информацию. После игры Плутник сообщил, что вопрос с Рагником решится в пятницу. "Уходит ли Рангник из клуба? Давайте дождемся пятницы. Все будет хорошо", - сказал Плутник журналистам. Рангнику 63 года, он работает в "Локомотиве" с июля 2021 года. В качестве тренера он дважды возглавлял немецкий "Лейпциг" (2015-2016, 2018-2019). С июля 2012 года по июнь 2019 года Рангник с перерывами на тренерскую деятельность возглавлял департамент по спорту и развитию системы клубов "Ред Булл". За время его работы "Лейпциг" становился бронзовым призером чемпионата Германии, а также выходил в финал кубка страны.