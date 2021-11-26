Россиянин Скачков не сумел выйти в четвертый круг чемпионата мира по настольному теннису

ТАСС, 26 ноября. Россиянин Кирилл Скачков уступил словенцу Дарко Йоргичу в матче третьего круга чемпионата мира по настольному теннису. Турнир проходит в Хьюстоне (США, штат Техас).

Встреча завершилась со счетом 4-2 (14:12, 11:7, 7:11, 11:6, 4:11, 11:5) в пользу Йоргича. В четвертом круге он сыграет с победителем матча между представителем Бельгии Седриком Найтинком и бразильцем Уго Кальдерано.

На чемпионате мира Скачков также выступает в миксте вместе Ольгой Воробьевой. Ранее в четверг они обыграли Александра Ханина и Дарью Триголос из Белоруссии и вышли в третий круг соревнований.

Скачкову 34 года, он является серебряным (2011) и бронзовым (2015) призером чемпионата Европы в парном разряде, занимает 53-е место в рейтинге Международной федерации настольного тенниса. На Олимпийских играх в Токио россиянин также дошел до 1/16 финала, где проиграл представителю Германии Дмитрию Овчарову.

Российские теннисисты из-за санкций, наложенных Спортивным арбитражным судом, выступают на турнире под флагом с аббревиатурой национальной федерации.

В 2003 году чемпионат мира выиграл австриец Вернер Шлагер, он является последним спортсменом не из Китая, завоевавшим золотую медаль. У женщин в 1993 году победила Хен Джонхва из Южной Кореи. Советские спортсмены брали золото в женском парном разряде (Зоя Руднова и Светлана Федорова-Гринберг в 1969 году) и миксте, где Татьяна Фердман и Станислав Гомозков в 1975 году в финале обыграли своих партнеров по сборной СССР Эльмиру Антонян и Саркиса Сархаяна.