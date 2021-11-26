Павлюченкова: российские теннисисты имеют огромные шансы на победу в Кубке Дэвиса

МОСКВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты имеют хорошие шансы на победу в Кубке Дэвиса, но многое будет зависеть от физического состояния спортсменов. Такое мнение в интервью ТАСС высказала первая ракетка России Анастасия Павлюченкова.

Кубок Дэвиса проходит в эти дни в Испании, Италии и Австрии. Сборную России, которая играет в одной группе с командами Испании и Эквадора, представляют Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин.

"Думаю, у них огромные шансы на победу. В последний раз Андрей и Карен бились вдвоем практически за всех - сейчас такая армия. Все мегакрутые сами по себе, в начале года выиграли ATP Cup в Австралии. Шансы очень хорошие, но из-за того, что конец года, надо будет смотреть, кто в каком физическом состоянии будет", - сказала Павлюченкова.