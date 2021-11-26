Минспорт утвердил Жамнова главным тренером сборной России по хоккею

МОСКВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Министерство спорта РФ согласовало назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительно экспертный совет Федерации хоккея России рекомендовал назначить Жамнова главным тренером сборной. До настоящего момента формально им числился Валерий Брагин, который мог включать в список кандидатов в национальную команду и исключать игроков из списка.

Ближайшим турниром, на котором Жамнов будет руководить национальной командой, станет Кубок Первого канала, он пройдет в Москве с 15 по 19 декабря. Его помощниками в тренерском штабе будут главный тренер ЦСКА Сергей Федоров, главный тренер московского "Динамо" Алексей Кудашов, а также Сергей Гончар и Евгений Набоков. Менеджером по работе с игроками Национальной хоккейной лиги является Илья Ковальчук.