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Сборные по хоккею

Минспорт утвердил Жамнова главным тренером сборной России по хоккею

Ранее экспертный совет Федерации хоккея России рекомендовал назначить специалиста
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Министерство спорта РФ согласовало назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительно экспертный совет Федерации хоккея России рекомендовал назначить Жамнова главным тренером сборной. До настоящего момента формально им числился Валерий Брагин, который мог включать в список кандидатов в национальную команду и исключать игроков из списка.

Ближайшим турниром, на котором Жамнов будет руководить национальной командой, станет Кубок Первого канала, он пройдет в Москве с 15 по 19 декабря. Его помощниками в тренерском штабе будут главный тренер ЦСКА Сергей Федоров, главный тренер московского "Динамо" Алексей Кудашов, а также Сергей Гончар и Евгений Набоков. Менеджером по работе с игроками Национальной хоккейной лиги является Илья Ковальчук.

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