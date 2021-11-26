Рыбус заявил, что хотел бы сыграть с россиянами в финале отбора на чемпионат мира

МОСКВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Защитник московского "Локомотива" и сборной Польши по футболу Мацей Рыбус не хотел бы, чтобы его команде пришлось играть со сборной России на первой стадии плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года, однако выразил желание встретиться с российской командой в финале. Об этом Рыбус рассказал ТАСС.

При жеребьевке 12 команд будут распределены по двум корзинам на сеяные и несеяные. Российская сборная окажется сеяной в первом раунде плей-офф и проведет полуфинальный матч дома, также сеяными будут сборные Италии, Португалии, Уэльса, Швеции и Шотландии. Команда Польши попала в число несеяных, поэтому у нее есть возможность в полуфинале сыграть с россиянами. Во втором раунде плей-офф шесть сборных определят трех участников финальной части чемпионата мира.

"В жеребьевке свои правила, узнаем, с кем будем играть, будем готовиться, - сказал Рыбус. - Нет такого соперника, с кем хотелось бы сыграть. Если честно, в полуфинале не хотел бы сыграть с командой России, а в финале - да, хотел бы".

Сборная Польши по итогам отборочного турнира на чемпионат мира заняла второе место в группе I, набрав в 10 матчах 20 очков. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.