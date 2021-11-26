Игнатьев назвал поляков неудобным соперником для сборной России в плей-офф за выход на ЧМ

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Команда Польши может стать неудобным соперником для сборной России по футболу в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира - 2022 в Катаре. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

Сборная России по итогам отборочного турнира на чемпионат мира набрала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в группе Н, которое дает право на участие в играх плей-офф за выход в финальную часть мирового первенства. Для попадания на чемпионат мира сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта. Жеребьевка раунда плей-офф квалификации состоится 26 ноября, начало - в 19:00 мск.

"Ждать от жеребьевки счастья, наверное, не приходится, - сказал Игнатьев. - С противоположной стороны все также прильнут к телевизорам и другим средствам информации для того, чтобы узнать - с кем состоится противостояние, кто будет соперником. Я, честно говоря, не особо вижу, кого прямо хотелось бы получить в соперники, чтобы было очень легко. Тут нет Люксембурга, Фарерских островов".

Сборная России вошла в число 12 команд, которые будут бороться за три путевки на чемпионат мира в Катаре. Они будут распределены по двум корзинам на сеяные и несеяные, после чего будут разбиты на три пути по четыре сборные в каждом. В полуфинале национальной команде достанется кто-то из несеяных сборных, российские футболисты встречу 1/2 финала проведут на своем поле. К потенциальным соперникам сборной России относятся команды Австрии, Польши, Северной Македонии, Турции и Чехии; по итогам жеребьевки также станет известна пара, с сильнейшим в которой в случае победы сыграют россияне.

"Наверное, было бы приемлемо, если бы сборной России досталась Северная Македония. Можно дома, при своих болельщиках обыграть, пройти. После первого матча, если сборная его выиграет, будет гораздо сложнее", - добавил собеседник агентства.

Специалист затруднился назвать исход жеребьевки, "от которого бы голова от счастья закружилась". "Меньше всего в соперники по первому матчу хотелось получить Польшу. Интереснее было бы дома играть с Турцией, также не испытал бы особых волнений, если бы нам досталась Чехия", - продолжил он.

"Сборные Италии и Португалии нам не по силам"

К сеяным сборным, помимо российской, относятся команды Италии, Португалии, Уэльса, Швеции и Шотландии. С одной из них россияне могут встретиться, если выйдут в финал. "Мне трудно сказать, с кем было бы удобнее сыграть в случае выхода в финал. Нужно посмотреть, как команды будут выглядеть в первых матчах", - отметил Игнатьев.

"Если команда сделала все возможное и добилась победы в первой игре, у нее силы, внутренняя энергетика утраиваются, - подчеркнул собеседник агентства. - Сегодня можно рисовать на чистом листе бумаги и раскладывать, но психология, мотивация и желание добиться результата после первого матча увеличатся. Италия и Португалия - соперники, которые нам не по силам. А другие команды тоже будут стремиться реализовать свой потенциал, если победят в первом матче".

Борис Игнатьев первым из главных тренеров сборной России выводил команду на стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира. В 1997 году национальная команда по сумме двух матчей уступила сборной Италии (1:1 - дома, 0:1 - на выезде). "Какой совет можно дать Валерию Карпину? Он все прошел, осталось только медные трубы", - сказал он.

"Нашим футболистам важно поймать чувство уверенности, спортивного нахальства и наглости, когда игроки не столько всматриваются в соперника, сколько думают о своих возможностях. Игрокам надо показать все, что дало тренеру основания поверить в них. В последнем матче с хорватами (из-за поражения в Сплите со счетом 0:1 сборная России не смогла напрямую выйти на чемпионат мира - прим. ТАСС) мы больше смотрели, как играет соперник, и учились тому, как он красиво все это делает", - добавил бывший главный тренер сборной России.

"Дома [в полуфинале раунда плей-офф] надо брать быка за рога, много прессинговать, играть активно и, самое главное, не бояться рисковать. Если ошибутся - ничего страшного, а если не ошибутся - это приведет к тяжелым последствиям для соперников. А во втором матче надо будет исходить из того, когда еще у игроков будет шанс сыграть на чемпионате мира. Все кроется в области психологии, в чем мы убедились в матче со сборной Хорватии, даже при том, что у них в составе собраны большие мастера", - резюмировал Игнатьев.