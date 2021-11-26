Кудряшов рассказал об эпизоде с автоголом в матче отбора на чемпионат мира с хорватами

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов перед автоголом в матче последнего тура группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии почувствовал спазм в мышцах. Комментарий футболиста приводит газета "Спорт-Экспресс".

14 ноября в Сплите российская сборная проиграла команде Хорватии со счетом 0:1. Кудряшов забил мяч в свои ворота. Подопечные Валерия Карпина упустили возможность выйти в финальную часть мирового первенства напрямую.

"За несколько секунд до автогола мяч был на моем фланге, и я почувствовал спазм в мышцах, - сказал Кудряшов. - Причем не только в задней, но и в передней, и в икроножной. Побежал доигрывать эпизод, так как матч не останавливали. Мне нужно было добежать. После игры я проматывал момент с автоголом в голове и думал, что, возможно, нужно было упасть и попросить помощи. На что мне Виталий Витальевич Кафанов (тренер вратарей сборной России - прим. ТАСС) сказал: "Федь, а если бы ты там упал, а потом забили бы из твоей зоны? Это было бы еще обиднее, ты пытался доиграть до конца. Это случай".

Российские футболисты поборются за путевку в финальную часть чемпионата мира в раунде плей-офф, для попадания на турнир сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.