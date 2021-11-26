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Летние олимпийские виды спорта

Умер двукратный олимпийский чемпион по гребле Тимошинин

Ему было 73 года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по академической гребле в парной двойке, заслуженный мастер спорта СССР Александр Тимошинин умер на 74-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России.

"Это тяжелейшая утрата для российской и мировой гребли. Александр Иванович до последнего года всегда активно принимал участие в жизни гребного сообщества и был постоянным организатором и гостем российских соревнований по гребле, особенно ценен его вклад в проведение "Большой московской регаты". Как человек был добр, энергичен и порядочен. Федерация гребного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, друзьям и всему гребному сообществу", - говорится в заявлении.

Тимошинин выигрывал золото Олимпийских игр 1968 года в Мехико и 1972 года в Мюнхене в гребле на парной двойке с Анатолием Сассом (1968) и Геннадием Коршиковым (1972). В 1972 году Тимошинин завоевал "Бриллиантовые весла" Хенлейской королевской регаты. Он остается единственным отечественным гребцом, выигравшим этот заплыв.

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