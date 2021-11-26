Суд в Воронеже заслушал показания свидетелей по первому в России делу о договорном матче

ВОРОНЕЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд в Воронеже завершил оглашение показаний свидетелей по первому в России уголовному делу о договорном футбольном матче между клубами "Чайка" (Ростовская область) и "Черноморец" (Краснодарский край). Об этом рассказала ТАСС в пятницу представитель райсуда Светлана Тишкова.

"Окончили оглашать показания свидетелей", - сказала она.

По данным Тишковой, по делу проходят около 50 свидетелей, многие из их показаний оглашал прокурор. Решение о рассмотрении дела в Воронеже было принято потому, что регион является ближайшим к Краснодарскому краю и Ростовской области, но не входит в Северо-Кавказский и Южный федеральные округа, суд идет с 3 сентября.

Тишкова добавила, что следующее судебное заседание состоится 1 декабря 14:00 мск. "На сегодняшнем заседании окончили оглашать доказательства стороны обвинения, на следующем судебном заседании будут оглашать доказательства стороны защиты. И в связи с этим оно отложено, чтобы сторона защиты подготовилась", - сказала Тишкова.

История вопроса

Матч состоялся в 2019 году в зоне "Юг" первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги, третьего по силе дивизиона чемпионата России. На этапе следствия удалось установить, что накануне матча один из бывших руководителей "Чайки" вступил в сговор с главным тренером "Черноморца". За умышленный проигрыш он обещал выплатить тренерскому составу и игрокам команды соперника вознаграждение в размере не менее 500 тыс. рублей.

Следствие считает, что тренер "Черноморца" убедил шестерых игроков своей команды отказаться от борьбы. Технический комитет Российского футбольного союза при проведении экспертизы пришел к выводу, что игроки лишь имитировали оборонительные действия, намеренно уступали соперникам в единоборствах и уклонялись от борьбы за мяч. В результате футболисты "Чайки" одержали победу со счетом 3:1. Бывшему тренеру и шестерым бывшим игрокам "Черноморца" предъявили обвинение по ст. 184 УК РФ "Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса", они находятся под подпиской о невыезде.