Хачатурянц рассказал о своем видении идеальной Российской премьер-лиги

ТАСС, 26 ноября. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц хотел бы видеть чемпионат России более конкурентоспособным, это позволит усилить национальную сборную. Об этом он рассказал в передаче "Коммент.Шоу" на одноименном YouTube-канале.

Хачатурянц в понедельник был избран на пост президента РПЛ. Выборы главы лиги прошли на заседании общего собрания клубов РПЛ, Хачатурянц был единственным кандидатом. На этом посту он сменил Сергея Прядкина, который возглавлял лигу с ноября 2007 по октябрь 2021 года.

"Высококачественных команд 18, конечно, хотелось бы иметь. Из которых первая восьмерка боролась бы за чемпионство или хотя бы за выход в еврокубки. При этом чтобы в еврокубки у нас выходило большее количество команд. И как результат - сильная сборная", - сказал Хачатурянц.

В высшем дивизионе чемпионата России по футболу играют 16 клубов. В еврокубки выходят команды, занявшие первые четыре места, а также обладатель Кубка России.