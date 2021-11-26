Вяльбе: лыжник Терентьев отобрался на Олимпийские игры в Пекине

ТАСС, 26 ноября. Российский лыжник Александр Терентьев благодаря победе в спринте классическим стиле на этапе Кубка мира в финской Руке отобрался в состав национальной команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом в эфире "Матч ТВ" заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Лыжник Терентьев выиграл спринт на первом этапе Кубка мира в Финляндии

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Терентьев в пятницу стал победителем первой гонки нового сезона этапа Кубка мира - спринта классическим стилем. Для 22-летнего лыжника эта победа стала первой на Кубке мира.

"Саня сегодня отобрался на Олимпийские игры", - сказала Вяльбе.

Ранее участие в Олимпиаде себе гарантировал чемпион мира, двукратный победитель Кубка мира россиянин Александр Большунов.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.