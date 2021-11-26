Худайбердиева и Базин рассказали, почему вернулись к прошлогодней произвольной программе

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин приняли решение вернуться к своей прошлогодней произвольной программе на музыку Experience Людовико Эйноди /Einaudi/ после того, как прислушались к мнению судей и болельщиков. Об этом фигуристы рассказали после выступления с ритм-танцем на этапе серии Гран-при в Сочи.

"Поменяли программу [на музыку Эцио Боссо] на старую, - рассказала Худайбердиева. - Мнения специалистов по поводу новой произвольной разделились - были и негативные, поэтому мы решили вернуть старую программу. В прошлом сезоне мы не показывали ее почти нигде".

"Мы поменяли некоторые элементы, теперь нам ее легче катать, легче чувствовать, - сообщил Базин. - Нам нравится - удобно, классно. Осталось только улучшать свои спортивные качества, лучше передавать танец, чтобы зрители проживали его с нами".

Спортсмены отметили, что этап в Сочи для них является особенным. "У нас вообще первый такой Гран-при, если не считать прошлогодний (этап из-за пандемии был ограничен в выборе состава участников - прим.ТАСС). Поэтому было волнение, может, мы были даже более сдержанны", - отметил Базин.

"И все равно, мы только второй год катаемся вместе, и сезон в этом году особенный. Но сегодня мы справились с нервами, справились с задачей откататься в удовольствие, показать свой сегодняшний максимум. Главное, что нам понравилось, что тренеры довольны", - заключила Худайбердиева.