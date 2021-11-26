Футболист Кудряшов рассказал о поддержке Бердыева после матча с хорватами

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Главный тренер казахстанского футбольного клуба "Кайрат" Курбан Бердыев поддержал защитника сборной России Федора Кудряшова после матча последнего тура группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии. Об этом игрок рассказал газете "Спорт-Экспресс".

14 ноября в Сплите российская сборная проиграла команде Хорватии со счетом 0:1. Кудряшов забил мяч в свои ворота. Подопечные Валерия Карпина упустили возможность выйти в финальную часть мирового первенства напрямую. Бердыев работал с Кудряшовым в "Ростове" и казанском "Рубине".

"Особенно запомнилось сообщение от Бердыева, - сказал Кудряшов. - Курбан Бекиевич [Бердыев] разобрал мою игру и действия всей команды, поддержал, обоснованно разложив все по полочкам. Сказал, что я провел хороший матч, отлично сыграл против Николы Влашича (полузащитника хорватской сборной - прим. ТАСС) плюс моментами закрывал правого защитника сборной Хорватии. А то, что произошло, - часть нашей профессии".

"Курбан Бекиевич написал мне впервые за два года. Я стараюсь ему писать сам, в основном с днем рождения поздравляю", - добавил футболист.

Кудряшову 34 года, он является воспитанником "Сибиряка" из Иркутской области. Защитник играл в московском "Спартаке", подмосковных "Химках", томской "Томи", "Краснодаре", грозненском "Ахмате", "Ростове", казанском "Рубине" и "Сочи". Также Кудряшов выступал в чемпионате Турции за "Истанбул Башакшехир" и "Антальяспор", за который играет и по сей день. Футболист провел 340 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал 14 результативных передач, за национальную команду он выступает с 31 августа 2016 года, за это время защитник принял участие в 48 встречах и забил один гол.