Хачатурянц верит в то, что Карпин выведет сборную России на чемпионат мира

ТАСС, 26 ноября. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин справится с задачей по выводу команды на чемпионат мира 2022 года. Такое мнение высказал президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц в передаче "Коммент.Шоу" на одноименном YouTube-канале.

Сборная России 14 ноября в Сплите проиграла команде Хорватии (0:1) в заключительном матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Команде под руководством главного тренера Валерия Карпина в этой игре для выхода на чемпионат мира напрямую было достаточно сыграть вничью. Присутствовавший на игре Хачатурянц после финального свистка заявил журналистам, что российские футболисты показали прекрасную игру и заслуживали выйти на чемпионат мира с первого места в группе.

"Я очень верю в Карпина и ту сборную, которую он сделал. Валерий Георгиевич проделал прекрасную работу. Мои слова были адресованы в поддержку ему лично и всем ребятам, которые были на поле", - сказал Хачатурянц, комментируя свое высказывание после поражения в Сплите.

"Я сидел насквозь мокрый под дождем. Про гостеприимство говорить не буду - пледов мы не дождались от принимающей стороны. Я увидел, как 400-450 наших болельщиков, промокших и продрогших, находясь в девяти минутах от Катара, аплодировали нашей сборной. Для меня это и есть результат", - продолжил президент РПЛ.

Глава премьер-лиги отметил, что до этого не видел "такого дикого энтузиазма и поддержки через слезы и горечь поражения". "Для меня это самое главное. Вот такую сборную я хочу поддерживать и верить в нее. Верю, что у Карпина получится [вывести сборную России на чемпионат мира]", - подчеркнул он.

Жеребьевка стыковых матчей для сборной России

Сборная России вошла в число 12 команд, которые будут бороться за три путевки на чемпионат мира в Катаре. Во время жеребьевки, которая состоится 26 ноября, они будут распределены по двум корзинам - сеяные и несеяные, после чего будут разбиты на три пути по четыре сборные в каждом. В полуфинале национальной команде достанется кто-то из несеяных сборных, российские футболисты встречу 1/2 финала проведут на своем поле. К потенциальным соперникам сборной России относятся команды Австрии, Польши, Северной Македонии, Турции и Чехии; по итогам жеребьевки также станет известна пара, с сильнейшим в которой в случае победы сыграют россияне.

К сеяным сборным, помимо российской, относятся команды Италии, Португалии, Шотландии, Швеции и Уэльса. С одной из них россияне могут встретиться, если выйдут в финал.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Матчи мирового первенства пройдут в пяти городах на восьми стадионах. Жеребьевка финального турнира намечена на апрель 2022 года.