Спортсменки из 48 регионов примут участие в чемпионате России по боксу среди женщин

ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Представительницы 48 регионов примут участие в чемпионате России по боксу среди женщин, который стартовал в Челябинске. Торжественная церемония открытия турнира состоялась в пятницу в челябинском дворце спорта "Юность", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Всего для участия в турнире заявились 180 спортсменок, которые будут состязаться в 12 весовых категориях. Челябинская область представлена 17 участницами.

"Спустя 11 лет Челябинск вновь принимает чемпионат России по боксу среди женщин. Мы сделали все, чтобы праздник спорта в нашем регионе состоялся. В нашем регионе ценят и любят бокс, есть чемпионы России, мира", - сказал во время церемонии открытия губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В первый соревновательный день состоятся предварительные поединки в пяти весовых категориях (54 кг, 57 кг, 63 кг, 48 кг, 60 кг). Турнир продлится до 3 декабря. Ранее чемпионат России по боксу среди женщин проходил в Челябинске в 2010 году.