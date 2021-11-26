Фигурист Кацалапов рассказал, почему не торопится с операцией на спине

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира и Олимпийских игр по фигурному катанию в танцах на льду Никита Кацалапов пока не торопится прибегать к хирургическому вмешательству в связи с травмой спины, поскольку нашел с врачами оптимальный путь. Об этом Кацалапов рассказал журналистам после выступления с ритм-танцем на этапе Гран-при в Сочи.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают первое место после ритм-танца на этапе Гран-при по фигурному катанию в Сочи. Спортсмены показали результат 86,81 балла. Начало сезона у Кацалапова и Синициной было осложнено травмой спины фигуриста.

"Очень много занимаюсь спиной, это единственный путь - грыжу можно удалить только операбельным путем, и не факт, что это поможет. Но мы с врачами нашли путь, который может позволить нам работать в полную силу. Из-за этого увеличилось число моих тренировок в день", - сообщил Кацалапов.

Произвольный танец дуэты представят в субботу.