Синицина и Кацалапов не считают максимумом свой ритм-танец на Гран-при в Сочи

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов не считают своим максимумом прокат ритм-танца на этапе Гран-при в Сочи, за который они получили лучшие оценки в сезоне. Об этом фигуристы рассказали журналистам после выступления.

Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца с результатом 86,81 балла. Вторыми идут Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии (79,56), третье место занимают представители Канады Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен (76,39).

"Мы с Никитой довольны нашим выступлением, но не на сто процентов, - рассказала Синицина. - Еще много над чем нужно работать. Мы рады были получить лучшие оценки в сезоне, но это был не самый лучший наш прокат. Настроение было очень хорошее, позитивное, зрители были доброжелательны к нам, и атмосфера в Сочи на этом катке потрясающая".