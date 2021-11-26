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Фигурное катание

Синицина и Кацалапов не считают максимумом свой ритм-танец на Гран-при в Сочи

За прокат российские фигуристы получили 86,81 балла
Виктория Синицина и Никита Кацалапов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов не считают своим максимумом прокат ритм-танца на этапе Гран-при в Сочи, за который они получили лучшие оценки в сезоне. Об этом фигуристы рассказали журналистам после выступления.

Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца с результатом 86,81 балла. Вторыми идут Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии (79,56), третье место занимают представители Канады Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен (76,39).

"Мы с Никитой довольны нашим выступлением, но не на сто процентов, - рассказала Синицина. - Еще много над чем нужно работать. Мы рады были получить лучшие оценки в сезоне, но это был не самый лучший наш прокат. Настроение было очень хорошее, позитивное, зрители были доброжелательны к нам, и атмосфера в Сочи на этом катке потрясающая".

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