Авербух не сомневается в победе фигуристов Синициной и Кацалапова на этапе Гран-при в Сочи

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, должны стать победителями этапа Гран-при по фигурному катанию в Сочи. Такое мнение высказал ТАСС серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух.

Фигуристы Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Сочи

Синицина и Кацалапов занимают первое место по итогам ритм-танца. Спортсмены показали результат 86,81 балла. Вторыми идут Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии (79,56), третье место занимают представители Канады Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен (76,39). Россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин располагаются на шестой позиции (71,95), Елизавета Худайбердиева и Егор Базин занимают последнее, восьмое место (71,05).

"Синицина и Кацалапов - действующие чемпионы мира, и абсолютно понятно, что они станут победителями турнира в Сочи. Вопрос только в уровне оценок и качестве исполнения танца", - сказал Авербух.

Также он оценил шансы попадания российских танцоров в финал Гран-при. "Не понимаю, что им может помешать. О том, что Синицына и Кацалапов будут в финале Гран-при, можно было говорить до турнира в Сочи", - добавил собеседник агентства.

Синицина и Кацалапов являются действующими чемпионами мира, также в их активе серебряная медаль мирового первенства (2019). Фигуристы являются победителями чемпионата Европы 2020 года.

Произвольный танец дуэты представят в субботу.