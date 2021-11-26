Фигурист Кацалапов признался, что дворец "Айсберг" после Олимпиады навсегда в его сердце

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Победитель командного олимпийского турнира в Сочи, чемпион мира по фигурному катанию в танцах на льду Никита Кацалапов признался, что ледовая арена "Айсберг" с 2014 года навсегда в его сердце. Об этом фигурист рассказал журналистамСпо после выступления с ритм-танцем на этапе Гран-при, стартовавшем в Сочи.

Синицина и Кацалапов занимают первое место по итогам ритм-танца на этапе Гран-при в Сочи. Спортсмены показали результат 86,81 балла.

"Для меня это место, каток, раздевалки - все это глубоко в моем сердце, это для меня, можно сказать, святое место, - сказал Кацалапов. - Я много раз говорил о качестве льда здесь - еще ни на одном катке в мире не чувствовал, как лед тебя держит, помогает. Конечно, очень круто, здорово кататься при своих родных зрителях. Я много запомнил с 2014 года, люблю возвращаться сюда, чувствую себя здесь как дома".

Произвольный танец дуэты представят в субботу.