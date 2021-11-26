Щекутьев отметил уровень организации чемпионата России по боксу среди женщин в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Чемпионат России по боксу среди женщин, церемония торжественного открытия которого состоялась в пятницу в челябинском дворце спорта "Юность", является лучшим среди проводившихся по уровню организации и гостеприимства. Такое мнение журналистам высказал генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев после торжественной церемонии открытия.

"То, что мы видим в регионе, - показатель на будущее, к чему надо стремиться, чему соответствовать, поэтому, я думаю, уже по первым дням открытия можно сказать, что пока это лучший чемпионат по боксу среди женщин, который был у нас в стране", - сказал Щекутьев.

"Приезжая сюда, многие спортсмены, наши чемпионы, отметили, что со многими вещами они сталкиваются впервые. С точки зрения гостеприимства, красоты. Вчера на жеребьевке было торжественное открытие, такого вообще не было в истории ни женского, ни мужского бокса", - подчеркнул генеральный секретарь Федерации бокса России.

26 ноября во дворце спорта "Юность" стартовали предварительные бои чемпионата России по боксу среди женщин. Для участия в турнире заявились 180 спортсменок из 48 регионов страны, которые будут состязаться в 12 весовых категориях. Челябинская область представлена 17 участницами.

В первый соревновательный день состоятся предварительные поединки в пяти весовых категориях (54 кг, 57 кг, 63 кг, 48 кг, 60 кг). Турнир завершится 3 декабря.