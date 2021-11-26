Бородавко: лыжник Терентьев "разорвал" Клебо и Валнеса, заставив их призадуматься

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Терентьев на первом этапе Кубка мира буквально "разорвал" на трассе норвежцев Йоханнеса Клебо и Эрика Валнеса, для которых спринт классическим стилем является коронной дисциплиной. Такое мнение ТАСС высказал тренер 22-летнего спортсмена Юрий Бородавко.

Терентьев в пятницу стал победителем первой гонки нового сезона этапа Кубка мира - спринта классическим стилем, вторым стал Клебо, тройку замкнул Валнес. Для 22-летнего лыжника эта победа стала первой на Кубке мира. Спринт открывал новый сезон, поэтому сейчас российский лыжник возглавляет общий зачет соревнований.

"Когда находишься рядом со спортсменом на протяжении долгого времени и на тренировках видишь его работу, то такие результаты становятся ожидаемыми, - сказал Бородавко. - Соревнования - это венец проделанной работы. Была уверенность в его попадании в топ-3, но его выступление сегодня дорогого стоит. Клебо и Валнес - лучшие спринтеры в классическом ходе, и Александр одержал победу в дисциплине, где Клебо был неимоверно силен. Он просто "разорвал" всех".

"При этом Клебо имел гандикап 15 метров, думаю, по нему это серьезный удар, - добавил тренер. - Возможно, после этого ребята призадумались".

Клебо является трехкратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира, одну из побед он одержал вместе с Валнесом в командном спринте. Терентьев является чемпионом мира среди молодежи, двукратным чемпионом Универсиады 2019 года.