Багрецов: победа Терентьева в Руке поспособствует развитию спорта в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 26 ноября. /ТАСС/. Победа российского лыжника Александра Терентьева в спринте классическим стилем на стартовом этапе Кубка мира в финской Руке поспособствует развитию спорта в Архангельской области. Такое мнение ТАСС высказал министр по делам молодежи и спорта Архангельской области Андрей Багрецов.

В финальном забеге россиянин показал результат 2 минуты 31,90 секунды. Вторым стал норвежец Йоханнес Клебо (2.33,08), тройку замкнул его соотечественник Эрик Валнес (2.34,03).

"Он себя очень ярко проявил еще в 2019 году на Универсиаде в Красноярске. Он является полноправным членом сборной России", - заявил Багрецов.

Министр подчеркнул, что Терентьев, являясь уроженцем Нарьян-Мара, с 2019 года представляет Ненецкий автономный округ и Архангельскую область, и его победа на этапе Кубка мира поспособствует развитию спорта в регионе. "Вся эта группа [тренера] Юрия Викторовича Бородавко в весенне-летний период значительную часть времени проводит в нашей Малиновке. Когда они тренируются в Малиновке, молодые лыжники тренируются там же, и они воочию могут видеть, как работают мастера лыжных гонок с большой буквы", - отметил Багрецов.

В пятницу тренеру Терентьева Юрию Бородавко исполнился 61 год. Багрецов считает, что лыжник своей победой сделал тренеру лучший подарок.

С победой Терентьева также поздравил глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. "Во время финального забега Саша заставил поволноваться, когда уступал и шел пятым. Но на финише он в очередной раз показал мастерство всем соперникам и вырвался вперед на подъеме - в этом нашему лыжнику нет равных! Саша, так держать, поздравляю с победой, мы гордимся тобой", - написал глава региона в своем телеграм-канале.