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Биатлон

СБР обеспечит мишенными установками более 50 региональных школ по биатлону

Производство инвентаря организовано при поддержке Минпромторга

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) до конца года поставит 1,4 тыс. мишенных установок в спортивные школы из 44 регионов страны. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент СБР Алексей Нуждов.

В пятницу во время рабочего визита в Тамбовскую область министр промышленности и торговли России Денис Мантуров вручил временно исполняющему обязанности главы администрации региона Максиму Егорову сертификат на получение инвентаря и оборудования для местных спортшкол. Сертификат предусматривает получение хоккейных клюшек, горных лыж, сноубордов, кресел-колясок для спортивных танцев и комплектов мишенных установок для занятия биатлоном, производство которых организованно при поддержке Минпромторга.

"Это не разовая акция, - пояснил Нуждов. - До конца года более 50 спортивных школ из 44 регионов страны получат в общей сложности 1 409 мишенных установок. На реализацию этой программы выделено 13 миллионов рублей".

"Союз биатлонистов России выражает большую благодарность министерству промышленности и торговли, и лично Денису Валентиновичу Мантурову за оказанную помощь в укреплении материально-технической базы российского биатлона, - добавил первый вице-президент СБР. - Благодаря этой помощи практически все регионы СБР получили так необходимые им сейчас мишенные установки".

Нуждов подчеркнул, что установки предназначены в первую очередь спортсменам самого юного возраста. "Это, несомненно, увеличит количество детей, занимающихся нашим видом спорта по всей стране", - сказал собеседник агентства.

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